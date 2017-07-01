ملك البحرين يدعو قطر إلى تصحيح مسار سياستها والالتزام بعهودها السابقة

2017-07-01 - 7:50 م

مرآة البحرين: دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قطر إلى تصحيح مسار سياستها.

وشدد في اتصال هاتفي مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية السبت على "ضرورة قيام قطر بتصحيح مسار سياستها بما يؤكد التزامها بجميع تعهداتها السابقة ويلبي المطالب التي قدمت لها، حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

وقال، بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا"، إن "ذلك لمصلحة الجميع بما فيهم قطر".