السعودية وحلفاؤها يمهلون قطر 48 ساعة إضافية للرد على المطالب

2017-07-03 - 5:53 ص

مرآة البحرين (رويترز): قال بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية يوم الاثنين إن المملكة وحلفاءها الثلاثة الذين يتهمون قطر بدعم الإرهاب وافقوا على طلب من الكويت لتمديد مهلة غايتها ليل الأحد للدوحة 48 ساعة للرد على مطالب الدول الأربع.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، دون أن تذكر ما إذا كانت قطر رفضت المهلة كما كان متوقعا على نطاق واسع، إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طلب من السعودية والدول العربية الثلاث الأخرى تمديد المهلة.

وتقود الكويت جهود وساطة بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر واتهمتها بدعم الإرهاب والتحالف مع إيران.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن المطالب، التي تشمل إغلاق تلفزيون الجزيرة وطرد القوات التركية المتمركزة في الدوحة، وُضعت لتُرفض ووصف الاتهامات بأنها لا أساس لها.