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قطر ترد اليوم على مطالب الدول المقاطعة
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
2017-07-03 - 6:07 ص
مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن وزير خارجية قطر سيسلم رسميا أمير الكويت اليوم الاثنين رد بلاده على مطالب قدمتها السعودية ودول عربية أخرى لقطر بـ "وقف دعمها للإرهاب".
ولم توضح الوكالة ماهية الرد.
وانقضت المهلة التي حددتها الدول لقطر للرد على مطالبها ليل الأحد، قبل أن توافق السعودية وحلفائها على تمديد المهلة 48 ساعة استجابة لطلب كويتي.
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