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البحرين تتجه لرفع سقف الدين العام لمستوى غير مسبوق
جلسة مجلس الوزراء
2017-07-03 - 6:37 ص
مرآة البحرين: ذكرت صحيفة الأيام المحلية أن الحكومة أحالت على مجلس النواب رسميا مشروعا بقانون برفع سقف الدين العام إلى 13 مليار دينار، وهو مستوى غير مسبوق.
وكان وزير المالية قد كشف أن الدين العام بلغ نحو 9.1 مليار دينار أي ما يعادل 76% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعاني البحرين من أزمة مالية بسبب الأزمة السياسية في البلاد وانحدار أسعار النفط.
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