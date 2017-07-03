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الحكومة تطلب سحب 200 مليون دينار من "احتياطي الأجيال"
وزارة المالية
2017-07-03 - 6:56 ص
مرآة البحرين: أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعا بقانون بسحب مبلغ 200 مليون دينار من حساب احتياطي الاجيال القادمة.
وبحسب المشروع فإن الحكومة ستسحب 100 مليون في العام الجاري، و 100 أخرى في العام المقبل.
وينص مشروع القانون على وقف تحويل أي مبالغ للصندوق حتى نهاية العام 2018، بهدف تغطية عجز الميزانية ووقف تفاقم الدين العام.
ووفقا لقانون الصندوق، فإن البحرين تستقطع دولاراً واحداً، عن كل برميل نفط خام يتم تصديره إلى الخارج لحساب الأجيال القادمة.
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