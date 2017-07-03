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اعتقال رجل الدين الشيخ هاني البناء أثناء زيارته لابنه في السجن
2017-07-03 - 6:23 م
مرآة البحرين: اعتقلت السلطات البحرينية الاثنين (3 يوليو/ تموز 2017) رجل الدين الشيعي الشيخ هاني البناء، أثناء زيارته لابنه في سجن الحوض الجاف.
وقررت السلطات إحالة البناء على النيابة العامة.
واعتقلت البحرين العشرات من رجال الدين الشيعة لدعمهم الاحتجاجات المطالبة بالتحول الديمقراطي، ولأسباب تتعلق بممارسة شعائرهم الدينية.
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