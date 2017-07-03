رئيس تحرير صحيفة قطرية يصف البحرين بـ "جزيرة الريتويت" ويقول إنها تابعة للسعودية
2017-07-03 - 7:02 م
مرآة البحرين (خاص): هاجم رئيس تحرير صحيفة العرب القطري عبدالله العذبة البحرين وقال إنها "لا تملك قرارا مستقلا. وفي برنامج حواري عبر التلفزيون القطري قال العذبة "أصدق وصف على جزيرة البحرين هي دولة ريتويت".
وتعليقا على تضارب تصريحات البحرين بشأن اقاعدة التركية في قطر قال العذبة "كلنا يذكر عندما زار الرئيس المصري محمد مرسي قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة إنه لا يخشى على مصر وفيها هذا الرجل الأمين (...) وعندما موّلت إمارة أبوظبي الإنقلاب وجاءت بالجنرال السيسي أرسل تغريدة قال فيه يا عبدالفتاح طاح العنب طاح والسح ادّح امبو"، معربًا عن تأييده للإنقلاب على مرسي.
وتابع "لنكن واقعيين ما هي جزيرة البحرين؟ هي جزيرة تابعة للسعودية وإمارة أبوظبي التي تموّلانها ماليا، لذلك ليس لديه قرار مستقل، ويصدق تسميتها جزيرة الريتويت".
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