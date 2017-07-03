نائب بحريني يطالب بعدم تسوية النزاع مع قطر قبل أن تدفع لبلاده 40 مليار دولار

2017-07-03 - 7:13 م

مرآة البحرين: طالب نائب في البرلمان البحريني بعدم تسوية النزاع مع قطر قبل أن تدفع الأخيرة 15 مليار دينار بحريني (39 مليار دولار)، كتعويض للأضرار الاقتصادية الناجمة عن دعم قطر للإرهاب على حد قوله.

واتهم النائب خالد الشاعر العائلة الحاكمة في قطر بالتآمر على البحرين، وطالب "قطر بدفع ما لا يقل عن 15 مليار دينار قيمة الخسائر الاقتصادية والأمنية التي واجهتها البحرين خلال السنوات الست الأخيرة جرّاء تمويل قطر للإرهاب"

وقال "البحرين تأثرت على عدة مستويات جرّاء هذا التمويل الإرهابي من قبل قطر، بدءا من الخسائر البشرية ووصولا إلى إطالة الأزمة الاقتصادية"، مشددا "على ضرورة عدم تمرير الملف القطري دون إلزام قطر بتعويض البحرين والدول المتضررة بسبب تمويلها للإرهاب في المنطقة".