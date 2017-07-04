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البحرين تعاود اعتقال ناشطة حقوقية بارزة كانت قد تعرضت للتعذيب والتحرش على يد الشرطة
ابتسام الصائغ
2017-07-04 - 3:46 ص
مرآة البحرين: اعتقلت قوات مدنية فجر الثلاثاء (4 يوليو/ تموز 2017) الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ التي تعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي عند اعتقالها المرة الأخيرة.
وداهمت قوات مدنية منزل الصائغ قبل أن تقوم باعتقالها إلى جهة غير معلومة. وذكر مقرّبون منها أن القوات قالت إنها تتبع جهاز المخابرات.
وكانت منظمة "فرونت لاين ديفيندرز" إن الحقوقية البحرينية الصائغ تعرّضت لاعتداء جنسي خلال التحقيق معها بمقر جهاز الأمن الوطني (المخابرات) يوم الجمعة الماضي 26 مايو/أيار 2017.
وأكّدت المنظمة نقلا عن الصايغ، تعرّضها للتعذيب في مبنى تابع لجهاز المخابرات، بالمحرّق، بما فيه قيام المحققين بالاعتداء عليها جنسيا، فضلا عن الإساءات اللفظية، وتهديدها بالاغتصاب، ما لم تضع حدا لأنشطتها في مجال حقوق الإنسان.
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