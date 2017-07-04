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توقيف الشيخ هاني البنّاء أسبوعين على ذمة التحقيق
الشيخ هاني البناء
2017-07-04 - 5:42 م
مرآة البحرين: أوقفت النيابة العامة البحرينية الثلاثاء (4 يوليو/ تموز 2017) رجل الدين الشيعي الشيخ هاني البناء لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق، بعد اعتقاله أمس أثناء زيارته لابنه في سجن الحوض الجاف.
واعتقلت البحرين العشرات من رجال الدين الشيعة لدعمهم الاحتجاجات المطالبة بالتحول الديمقراطي، ولأسباب تتعلق بممارسة شعائرهم الدينية.
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