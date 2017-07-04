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اعتقال محمد خليل ضمن حملة تستهدف النشطاء
2017-07-04 - 6:20 م
مرآة البحرين: اعتقلت السلطات البحرينية فجر اليوم الثلاثاء (4 يوليو/ تموز 2017) الناشط محمد خليل بعد مداهمة منزله في كرزكان جنوب غرب المنامة.
وكانت قوات قد اعتقلت في ذات الوقت الناشطة ابتسام الصائغ، ضمن حملة واسعة تشنّها على نشطاء المعارضة.
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