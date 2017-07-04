» أخبار

اعتقال محمد خليل ضمن حملة تستهدف النشطاء

2017-07-04 - 6:20 م

مرآة البحرين: اعتقلت السلطات البحرينية فجر اليوم الثلاثاء (4 يوليو/ تموز 2017) الناشط محمد خليل بعد مداهمة منزله في كرزكان جنوب غرب المنامة.

وكانت قوات قد اعتقلت في ذات الوقت الناشطة ابتسام الصائغ، ضمن حملة واسعة تشنّها على نشطاء المعارضة.

 

اقرأ أيضا
المزيد...