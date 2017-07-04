العفو الدولية تقول إن مدافعة بحرينية عن حقوق الإنسان معرّضة للتعذيب والاعتداء الجنسي

2017-07-04 - 7:20 م

مرآة البحرين (خاص): عبّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها من تعرض الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ للتعذيب، داعية "السلطات البحرينية إلى الإفراج فورًا عنها دون قيد أو شرط".

وردًا على خبر اعتقال الناشطة الحقوقيّة ابتسام الصائغ قالت سماح حديد، مديرة الحملات بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إنّ "على السلطات البحرينية الإفراج فورًا ومن دون قيد أو شرط عن ابتسام الصائغ، إذ جرمها الوحيد هو أنّها عارضت الحكومة الملتزمة بسحق كل أشكال المعارضة".

وأضافت "نحن قلقون جدًّا إزاء صحة ابتسام. عندما تمّ اعتقالها في مايو/ أيار 2017، تعرّضت للضرب والاعتداء الجنسي من قبل أفراد من جهاز الأمن الوطني البحريني. وقد أخفقت السلطات البحرينية في التحقيق في هذه الادعاءات ونخشى من تعرضها لخطر التعذيب طالما هي قيد الاحتجاز".