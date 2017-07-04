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قائد قوة دفاع البحرين يجتمع بقائد قوات درع الجزيرة

قائد قوة دفاع البحرين ملتقيا قائد قوات درع الجزيرة
قائد قوة دفاع البحرين ملتقيا قائد قوات درع الجزيرة

2017-07-04 - 8:13 م

مرآة البحرين: التقى قائد قوة دفاع البحرين خليفة بن أحمد آل خليفة الثلاثاء (4 يوليو/ تموز 2017) قائد قوات درع الجزيرة المشتركة حسن الشهري.

وقال قائد قوة الدفاع "أن قوات درع الجزيرة المشتركة ترجمة صادقة للأهداف المشتركة التي تجمع دول مجلس التعاون"، ورأى أن تلك القوات "أصبحت سداً في وجه كافة التحديات".

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