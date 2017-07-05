الدول المقاطعة تقول إنها تلقت رد قطر وسترد عليه في الوقت المناسب

2017-07-05 - 3:57 ص

مرآة البحرين: قالت السعودية، الامارات، البحرين ومصر إنها تلقت رد قطر على المطالب التي تقدمت بها لتسوية الخلاف السياسي بين الجانبين.

وقالت الدول في بيان مشترك "تلقت الدول الأربع الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية، والتي جاءت تلبية لطلب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وسيتم الرد عليه في الوقت المناسب".