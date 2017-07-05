فرونت لاين ديفندرز تطالب السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري عن ابتسام الصايغ وتدين اعتقالها بشدّدة
2017-07-05 - 12:50 م
مرآة البحرين (خاص) : دانت منظمة فرونت لاين ديفندرز بشدة اعتقال المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصايغ ونقلها إلى مكان غير معلوم وطالبت السّلطات البحرينية على الإفراج الفوري عنها.
وأعربت المنظمة عن تخوّفها من أن تكون الصايغ تواجه بشكل كبير خطر التعذيب وسوء المعاملة الحاطة بالكرامة أثناء الاعتقال، وذلك بعد شهر واحد فقط من تعرضها لانتهاكات في يونيو/حزيران الفائت على يد جهاز الأمن الوطني في البحرين.
وبحسب المنظمة فإن هذه المخاوف مع كون محل احتجازها مجهولا لحد الآن بالنسبة لمحاميها وعائلتها.
وكانت قوات الأمن البحرينية قد هاجمت منزل ابتسام الصايغ يوم الإثنين 3 يوليو/تموز في الساعة 11:45 مساء واعتقلتها من دون مذكرة اعتقال. ويأتي هذا بعد أن كانت الصايغ قد تعرضت للاعتقال والتعذيب والتحرش الجنسي من قبل جهاز الأمن الوطني في مركز المحرق، حيث تعتقد عائلتها أنها محتجزة الآن.
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