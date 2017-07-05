مراسلون بلا حدود: تعليق صحيفة الوسط عمل رقابة غير مسبوق يشير إلى نهاية الصحافة المستقلة في البحرين

2017-07-05 - 12:54 م

مرآة البحرين (خاص): دعت منظمة مراسلون بلا حدود الحكومة البحرينية إلى رفع الحظر عن صحيفة الوسط، وهي الوسيلة الإعلامية الوحيدة المستقلة في البلاد، والتي ما تزال مغلقة بعد شهر من تعليقها "حتى إشعار آخر" من قبل وزارة الإعلام في 4 يونيو/حزيران. وقد أُجبِرت الصحيفة على تسريح كل موظفيها في نهاية شهر يونيو/حزيران.

وقالت المنظمة إن إغلاق الوسط يُعَد انتهاكًا للمادة 28 من قانون الصحافة البحريني للعام 2002، والذي يحظر تعليق عمل صحيفة من دون أمر من المحكمة.

وقالت ألكساندرا الخازن، وهي مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط، إن "الوسط عُلِّقت في 4 يونيو/حزيران من دون سبب وجيه"، مضيفة أنّ "هذا التّعليق "حتى إشعار آخر" يشكل عمل رقابة غير مسبوق، ويشير إلى نهاية الصحافة المستقلة في البحرين".

ودعت الخازن وزير الإعلام البحريني علي الرميحي إلى "إلغاء هذا القرار السيء والقيام بكل ما هو ممكن لمساعدة الصحيفة على استئناف عملها".

وكانت جمعية الصحافيين البحرينية الموالية للحكومة قد أعربت عن أسفها لإغلاق الوسط، واقترحت التنسيق مع وزارة العمل من أجل إيجاد وظائف جديدة للموظفين. وقد انتقد عدد من صحافيي الوسط مبادرة الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالوا إنها متأخرة وتتسم بالنفاق.

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود ومنظمات أخرى قد دانت إغلاق الوسط في رسالة مشتركة نُشِرت في 8 يونيو/حزيران.