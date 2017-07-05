مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الحكومة إلى وقف التعذيب ويصدر تقريره بمناسبة اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب
2017-07-05 - 1:01 م
مرآة البحرين (خاص): دان مركز البحرين لحقوق الإنسان الاستخدام المنهجي للتّعذيب في البحرين من قبل السلطات. ودعا المركز الحكومة البحرينية إلى الإعلان بشكل لا لبس فيه، وعلى أعلى المستويات، عن عدم القبول بالتّعذيب، وذلك في اليوم العالمي لدعم ضحايا التّعذيب المصادف في 26 يونيو/حزيران.
كما دعا المركز الحكومة البحرينية أيضًا إلى الإعلان عن إجراء التّحقيقات والملاحقات القضائية ضد المسؤولين ومرتكبي التّعذيب في كل القضايا، وإلى ضمان عدم قبول الأدلة التي يتم الحصول عليها تحت أي شكل من أشكال الإكراه أو التّعذيب في كل الإجراءات القضائية، وإلى إجراء تحقيقات سريعة وغير متحيزة في مثل هذه القضايا واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة.
وطالب المركز السلطات بضمان حصول عبد الهادي الخواجة على العناية الطبية اللازمة، ووقف السجن الانفرادي لنبيل رجب وضمان حصوله كذلك على العناية الطبية اللازمة.
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