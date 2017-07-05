الدول الأربع تقول إن رد قطر كان سلبيا

2017-07-05 - 7:24 م

مرآة البحرين (رويترز): قال بيان مشترك صدر بعد اجتماع لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة يوم الأربعاء إنه لم يعد ممكنا التسامح مع الدور التخريبي الذي تمارسه قطر.

وقال البيان الذي تلاه وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الدول الأربع تعرب عن أسفها للرد السلبي لقطر على المطالب التي قدمت لها.

وأضاف البيان أن الإجراءات التي اتخذت ضد قطر جاءت لتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول العربية.