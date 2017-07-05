توقيف الشيخ كاظم درويش أسبوعين على ذمة التحقيق

2017-07-05 - 7:56 م

مرآة البحرين: أوقفت النيابة العامة في البحرين رجل الدين الشيعي كاظم درويش أسبوعين على ذمة التحقيق، على خلفية إلقائه محاضرات دينية.

ويأتي إيقاف درويش بعد أيام من توقيف الشيخ هاني البناء بعد اعتقاله أثناء زيارته لابنه الموقوف في سجن الحوض الجاف.