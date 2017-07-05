الصائغ اتصلت بعائلتها في حالة إجهاد شديد

2017-07-05 - 8:42 م

مرآة البحرين: عبّرت عائلة الناشطة المعتقلة ابتسام الصائغ عن قلقها الشديد على سلامتها بعد اتصال بدت فيه أنها مجهدة.

وكانت الصائغ قد تعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي عند اعتقالها مايو/ أيار الماضي.

وأجرت، المدافعة عن حقوق الإنسان الصائغ، اتصالا قصيرا بعائلتها طلبت فيها حاجياتها الشخصية ومبلغ نقدي, وذكرت عائلتها أنها كانت في حالة إجهاد شديد.

وذكرت معلومات أنها خضعت للتحقيق ساعات طويلة ودون حضور محاميها، مشيرة إلى أنها أودعت في الحبس الانفرادي في مبنى التحقيقات الجنائية (المخابرات).