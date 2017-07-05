» أخبار
الصائغ اتصلت بعائلتها في حالة إجهاد شديد
ابتسام الصائغ
2017-07-05 - 8:42 م
مرآة البحرين: عبّرت عائلة الناشطة المعتقلة ابتسام الصائغ عن قلقها الشديد على سلامتها بعد اتصال بدت فيه أنها مجهدة.
وكانت الصائغ قد تعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي عند اعتقالها مايو/ أيار الماضي.
وأجرت، المدافعة عن حقوق الإنسان الصائغ، اتصالا قصيرا بعائلتها طلبت فيها حاجياتها الشخصية ومبلغ نقدي, وذكرت عائلتها أنها كانت في حالة إجهاد شديد.
وذكرت معلومات أنها خضعت للتحقيق ساعات طويلة ودون حضور محاميها، مشيرة إلى أنها أودعت في الحبس الانفرادي في مبنى التحقيقات الجنائية (المخابرات).
مواضيع ذات صلة
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-07-05توقيف الشيخ كاظم درويش أسبوعين على ذمة التحقيق
- 2017-07-05مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الحكومة إلى وقف التعذيب ويصدر تقريره بمناسبة اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب
- 2017-07-05مراسلون بلا حدود: تعليق صحيفة الوسط عمل رقابة غير مسبوق يشير إلى نهاية الصحافة المستقلة في البحرين
- 2017-07-05فرونت لاين ديفندرز تطالب السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري عن ابتسام الصايغ وتدين اعتقالها بشدّدة
- 2017-07-04قائد قوة دفاع البحرين يجتمع بقائد قوات درع الجزيرة