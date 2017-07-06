إردوغان: تركيا ما زالت داعمة لقطر والمطالب العربية غير مقبولة

2017-07-06 - 3:18 ص

مرآة البحرين (رويترز): أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجددا يوم الأربعاء على دعم بلاده لدولة قطر في خلافها مع أربع دول عربية أخرى قائلا إن مطالبهم من الدوحة غير مقبولة.

وفي اجتماع بالقاهرة يوم الأربعاء أحجم وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر عن فرض مزيد من العقوبات على قطر لكنهم أعربوا عن إحباطهم بشأن عدم استجابة الدوحة لمطالبها الثلاثة عشر بعد انقضاء أجل مهلة للرد.

وقال في مقابلة مع قناة فرانس 24 التلفزيونية "فيما يتعلق بالقائمة التي تضم 13 بندا.. فهي غير مقبولة تحت أي ظرف".

وأوضح أن بعض البنود تعادل "تجريد" قطر من سيادتها.

وتضم المطالب إنهاء قطر اتفاق يسمح لأنقرة بالإبقاء على قاعدة عسكرية في البلد الخليجي.

وقال إردوغان "لا نزال ملتزمين باتفاقنا مع قطر. إذا طلبت منا المغادرة فلن نبقى ما دام لا توجد رغبة في وجودنا".