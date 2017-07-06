» أخبار
وزير الخارجية يحذّر المتعاطفين مع الإخوان المسلمين من محاكمة بـ "تهمة إرهابية"
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية
2017-07-06 - 3:40 ص
مرآة البحرين: حذّر وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين في البحرين بالمحاكمة بتهمة إرهابية.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي لوزراء خارجية الدول الأربع التي تقاطع قطر إن "الإخوان المسلمين أضروا بمصر أيما ضرر واستباحوا دماء الشعب المصري وأيضا أضروا بدولنا وتآمروا على دولنا كلها".
وأضاف "على هذا الأساس نحن نعتبر لإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وأي أحد يبدي تعاطفا أو يقول إنه ينتمي لهم سيحاكم على هذا الأساس وتكون تهمة إرهابية".
وتقرّب البحرين جماعة الإخوان المسلمين حيث تحظى بتمثيل رفيع في الحكومة والأجهزة الأمنية والقضائية والبرلمان.
وزير خارجية مملكة البحرين: الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وأي أحد يبدي تعاطف أو يقول إنه ينتمي لهم سيحاكم على هذا الأساس وتكون تهمة إرهابية— وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) July 5, 2017
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-07-06البحرين: صحيفة مملوكة من الإخوان المسلمين ترفض الهجوم على الجماعة وتذكّر بمواقفها الداعمة للعائلة الحاكمة
- 2017-07-05الصائغ اتصلت بعائلتها في حالة إجهاد شديد
- 2017-07-05توقيف الشيخ كاظم درويش أسبوعين على ذمة التحقيق
- 2017-07-05مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الحكومة إلى وقف التعذيب ويصدر تقريره بمناسبة اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب
- 2017-07-05مراسلون بلا حدود: تعليق صحيفة الوسط عمل رقابة غير مسبوق يشير إلى نهاية الصحافة المستقلة في البحرين