خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية

2017-07-06 - 3:40 ص

مرآة البحرين: حذّر وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين في البحرين بالمحاكمة بتهمة إرهابية.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي لوزراء خارجية الدول الأربع التي تقاطع قطر إن "الإخوان المسلمين أضروا بمصر أيما ضرر واستباحوا دماء الشعب المصري وأيضا أضروا بدولنا وتآمروا على دولنا كلها".

وأضاف "على هذا الأساس نحن نعتبر لإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وأي أحد يبدي تعاطفا أو يقول إنه ينتمي لهم سيحاكم على هذا الأساس وتكون تهمة إرهابية".

وتقرّب البحرين جماعة الإخوان المسلمين حيث تحظى بتمثيل رفيع في الحكومة والأجهزة الأمنية والقضائية والبرلمان.