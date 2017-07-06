السعودية تمول التطرف الإسلامي في بريطانيا (دراسة بريطانية)

أحد المساجد في بريطانيا

2017-07-06 - 4:00 ص

مرآة البحرين (أ ف ب): أفادت دراسة بريطانية الأربعاء أن التمويل الأجنبي للتطرف الإسلامي في بريطانيا يأتي بمعظمه من السعودية، فيما وصفت السفارة السعودية في لندن هذه الادعاءات بأنها "كاذبة بالمطلق".

وقال توم ويلسون من "جمعية هنري جاكسون" في بيان "في الوقت الذي كانت فيه مؤسسات من الخليج وإيران مذنبة بنشر التطرف، فان هؤلاء في السعودية هم بلا شك على رأس القائمة".

وقال مركز الدراسات ومقره في لندن إن السعودية منذ الستينات "رعت جهودا بملايين الدولارات لتصدير الإسلام الوهابي الى العالم الاسلامي، بما في ذلك المجتمعات المسلمة في الغرب".

وتعتبر المملكة المحافظة التي تضم أهم المقدسات الاسلامية مهد المذهب الوهابي الصارم.

وقالت الدراسة ان التمويل السعودي اتخذ بشكل رئيسي شكل هبات مقدمة الى المساجد التي بدورها "لعبت دور المضيف للدعاة المتطرفين ونشر الأدبيات المتطرفة".

وأشارت الدراسة ايضا الى ان بعض أخطر الدعاة الاسلاميين الذين يبثون الكراهية في بريطانيا "درسوا في السعودية ضمن برنامج بعثات دراسية".

وفي تصريح لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" قالت السفارة السعودية في لندن ان هذه الادعاءات "كاذبة بالمطلق".

واضافت "لم ولن نتغاضى عن أعمال او أيديولوجيات التطرف العنيف، ولن نهدأ حتى تدمير هؤلاء الشاذين ومنظماتهم".

ودعت "جمعية هنري جاكسون" الى وضع قوانين جديدة تطلب من المساجد ومؤسسات إسلامية أخرى الاعلان عن تمويلها الأجنبي.

كما طالبت أيضا بفتح تحقيق عام بالتمويل الأجنبي للتطرف، ما يشكل ضغطا على الحكومة البريطانية التي رفضت حتى الآن نشر تقريرها حول التمويل الأجنبي للارهاب.

وبموجب قوانين الشريعة الاسلامية الحازمة في السعودية يمنع الاختلاط بين الجنسين وانشاء دور السينما وبيع واستهلاك الكحول، بينما التعليم الاسلامي المرتبط بالفكر الوهابي متهم بكونه مصدر الهام للمتطرفين من أسامة بن لادن الى تنظيم الدولة الاسلامية.

والسعودية هي أكبر شريك تجاري لبريطانيا اذ بلغت الصادرات من البضائع والخدمات البريطانية الى السعودية 6,5 مليار جنيه (8,4 مليار دولار) منذ عام 2015.