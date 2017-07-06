البحرين: صحيفة مملوكة من الإخوان المسلمين ترفض الهجوم على الجماعة وتذكّر بمواقفها الداعمة للعائلة الحاكمة

2017-07-06 - 5:09 ص

مرآة البحرين (خاص): رفضت صحيفة مملوكة للإخوان المسلمين في البحرين الهجوم على الجماعة، وذلك مع اشتداد الخلافات مع قطر على خلفية دعمها التنظيم الإسلامي.

وقالت صحيفة النبأ الأسبوعية، في عددها أمس الأربعاء، ردا على هجوم على الجماعة في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي "ما بال أقوام ليس همهم إلا التحريض ضد مكونات المجتمع ووصفهم بهتاناً بأوصاف لا يقبلها ذو عقل".

وأضافت "كيف يُسمح لمثل هذا الابتذال من هؤلاء الرويبضة بالاستمرار في القذف والاتهام في ظل ظروف دقيقة وحساسة تعيشها المنطقة"، لكنها تجنّبت الإشارة مباشرة إلى الأزمة القطرية.

وأضافت "السماح لهؤلاء البِضْعة نفر بالتهجم واستفزاز مكونات المجتمع في ظل هذه الأوضاع أمر غريب فعلاً، ولا يخدم إلا أعداء الوطن الذين لا يرجون له خيراً، ناهيك عن قذف فئات معروفة يشهد لها أهل البحرين بوطنيتها".

وذكّرت الصحيفة بمواقفها في دعم العائلة الحاكمة بالوقوف في وجه انتفاضة شعبية واسعة سعت لوضع حد لهيمنة أسرة آل خليفة على السلطة.

وحذّر وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة المتعاطفين مع تنظيم الإخوان من محاكمة بتهم الإرهاب.

وتحظى جماعة الإخوان المسلمين في البحرين بتمثيل رفيع في البرلمان والأجهزة الأمنية والقضائية، وهو ما يثير انتقادات واسعة للبحرين التي تتهم قطر برعاية التنظيم.