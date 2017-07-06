2017-07-06 - 3:00 م

مرآة البحرين: سخر نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق توم مالينوسكي من تصريحات وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة، الذي قال أمس في القاهرة إن البحرين ستحاسب أي طرف يتعاطف مع تنظيم الإخوان المسلمين.

وقال مالينوسكي "اعتقد امر يدعو إلى الضحك، فصديقي وزير الخارجية البحريني حينما وصف الإخوان بهذا الوصف هو يعرف ونحن نعرف، أن الإخوان المسلمين في البحرين ومن يتبعهم هم أعضاء في البرلمان، والإخوان المسلمين في البحرين هم من الداعمين الأقوياء للحكومة البحرينية ضد الغالبية الشيعية في البلاد، هذه إحدى الجوانب التي تبيّن إلى أي مدى هذه القضية معقدة".

وأضاف قائلاً "نحن نرى ذلك في الولايات المتحدة، فنحن لن يغشنا أو يخدعنا أحد بمثل هذه الادعاءات"..