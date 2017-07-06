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محكمة تقضي بإعادة فتح مقار جمعية وعد لحين البت في قرار حلّها
2017-07-06 - 7:00 م
مرآة البحرين: قضت محكمة الأمور المستعجلة، الخميس (6 يوليو/ تموز 2017) بإعادة فتح مقار وعد لحين البت في قرار حلّها بشكل نهائي.
وكانت المحكمة الإدارية الأولى قد قضت (31 مايو/ أيار 2017) بحل جمعية وعد وتصفية أموالها، قبل أن تتقدم الجمعية باستئناف القرار.
وبادرت وزارة الداخلية بمحاصرة مقار الجمعية ومنع إقامة الأنشطة فيها، إلا أن الجمعية تقدمت بدعوى ضد الوزارة وطالبت بفتح مقارها بشكل فوري.
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