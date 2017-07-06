ابتسام الصائغ في سجن النساء: ذابحيني افضحوهم

2017-07-06 - 7:10 م

مرآة البحرين: ذكرت معلومات أن المعتقلة الصائغ تم نقلها لسجن النساء في مدينة عيسى في حالة "يرثى لها".

وذكر حساب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان على تويتر "وصلت معلومات مؤكدة أن ابتسام شوهدت بسجن مدينة عيسى في حالة يرثى لها، يُبين عليها الإرهاق الشديد وقالت لإحدى المعتقلات ترى ذابحيني افضحوهم"

وأضاف "تم الهجوم ليلة أمس حوالي الساعة الواحدة فجرا على منزل ابتسام الصائغ من قبل قوات أمنية مقنعة. وقاموا بأخذ جميع الهواتف".