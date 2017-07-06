السيد عبدالله الغريفي: لن يتعافى الوطن بالخيارات الأمنية المتشددة

2017-07-06 - 9:10 م

مرآة البحرين: تساءل رجل الدين السيد عبدالله الغريفي "أما آن الأوان لإعادة كل الحسابات فيما يخدم مصالح هذا الوطن وأبناء هذا الوطن خاصة وأن المرحلة تمر بأعقد التحديات"، معتبراً بأن " المرحلة تفرض قراءة جديدة لكل الخيارات ولكل المتغيرات انطلاقا من الثوابت والمسلمات الدينية والأخلاقية والوطنية"، على حد تعبيره.

وقال في حديث الجمعة (6 يوليو/ تموز 2017) إن "الألسن ما تزال تلهج بالدعاء لهذا الوطن من كل أزماته التي باتت تشكل هماً كبيراً لكل أبناء هذا الوطن"، مشدداً على أنه "لن يتعافى هذا الوطن بالخيارات الأمنية المتشددة فهي خيارات تدفع للمزيد من التعقيدات والتشنجات".

وأكد بأن "الخيارات الأمنية المتشددة تدفع للمزيد من الانفعالات والتباعد والتباغض والتعادي وللمزيد من الصراعات".

وقال "يتعافى الوطن من أزماته بالتفاهم والتحاور والتقارب والتصافي بالتلاقي (...) حينما تتعزز الثقة بين جميع مكوناته بين النظام والشعب بين أطياف الشعب وطوائفه ومذاهبه".

وأضاف الغريفي "الخيارات المتشددة لها منتجاتها الصعبة جدا وهذا ما لا نريده لهذا الوطن ولكل أوضاعه الدينية والاجتماعية والحقوقية والسياسية".