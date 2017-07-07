وزير خارجية قطر يقول إن نشاط الإخوان المسلمين في البحرين يكشف عن معايير مزدوجة

2017-07-07 - 5:04 ص

مرآة البحرين: قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن نشاط الإخوان المسلمين في البحرين يكشف عن معايير مزدوجة، وذلك ردا على تصنيف السعودية وحلفاؤها الجماعة تنظيما إرهابيا.وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية نفى آل ثاني أي وجود سياسي للإخوان المسلمين في بلاده، وقال "هي جماعة تنشط في البحرين ولها ممثلون في البرلمان".وفي الوقت الذي تعتبر فيه البحرين الجماعة تنظيما إرهابيا، تحظى في البلاد بتمثيل رفيع في البرلمان والأجهزة الأمنية والقضائية، الأمر الذي يثير انتقادات واسعة للبحرين التي تتهم قطر برعاية التنظيم.