واشنطن قلقة من احتمال احتدام الخلاف بين دول عربية وقطر

2017-07-07 - 8:37 ص

مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد من أن الخلاف بين قطر ودول عربية أخرى يواجه طريقا مسدودا وقد يستمر لفترة طويلة أو يحتدم.

وذكرت الوزارة أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون يعتزم زيارة الكويت التي تقوم بالوساطة في الخلاف يوم الاثنين مما يسلط الضوء على المخاوف الأمريكية بشأن الأزمة التي تنطوي على حلفاء رئيسيين بالشرق الأوسط.

وبحث وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أهمية تخفيف حدة التوتر في اتصال هاتفي مع خالد العطية وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع يوم الخميس.

وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر الشهر الماضي متهمة إياها بدعم الإرهاب والتحالف مع إيران غريمتها بالمنطقة. وتنفي قطر الاتهامات.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت في إفادة صحفية "ما زلنا نشعر بقلق بالغ تجاه الوضع القائم بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان إن ماتيس بحث وضع العلاقات بين دول الخليج و"أهمية عدم تصعيد التوتر" في اتصاله مع العطية.

وأضاف البنتاجون أن المسؤولين "أكدا الشراكة الأمنية الاستراتيجية" بين بلديهما وأن ماتيس أكد أهمية مساهمة قطر في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة الدولة الإسلامية.