2017-07-07 - 9:00 م

مرآة البحرين: قالت صحيفة "ذي تايم أوف إنديا" الهندية إن شبّانا هنود قتلوا أثناء مشاركتهم في المعارك مع تنظيم داعش في سوريا، كانوا أعضاء في جماعة سلفية متطرفة في البحرين قبل انضمامهم إلى التنظيم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إن واعظين سلفيين (وهم من منطقة كيرلا الهندية المعروفة) ساعدوا على توجّه هؤلاء الشّبان نحو التطرف الشباب، وإن هؤلاء الدعاة نظموا دروسا في مركز ديني في البحرين وفي أماكن أخرى قاموا فيها بحقن السلفية المتطرفة في الشباب. وكان عدد قليل من أعضاء المجموعة يعملون مع شركة تموين أطعمة في البحرين.

وذكرت الصحيفة إن الشبّان بعد انخراطهم في السلفية المتطرفة، اتصلوا ببعض العلماء السلفيين المعروفين من ولاية كيرلا الهندية، كانوا قد ذهبوا إلى البحرين في أوقات مختلفة. وأضافت المصادر أن "العلماء السلفيين لم يستوعبوا الشباب لأنهم وجدوا ميلا قويا نحو تنظيم الدولة الإسلامية".

وأوردت أن الشبّان اتصلوا بعد ذلك بأحد كوادر داعش في الهند، وإنه يشبته بأن الدعاة السلفيين الموجودين في البحرين كان لهم دور في مساعدة الشباب على الاتصال بهذا الرجل، الذي عّرف بأنه قام بتوجيههم إلى معقل الدولة الإسلامية في سوريا.

الصحيفة الهندية قالت إن تفكيك مجموعة البحرين أكد اشتباه الأجهزة الأمنية بأن تأثير تنظيم الدولة الإسلامية عميق في ولاية كيرلا، ويشتبه في أن تنظيم الدولة الإسلامية قد جند المزيد من هؤلاء الهنود العاملين في بلدان الخليج.

وقد اضطرت هذه المعلومات عن المجموعة البحرينية مرة أخرى وكالات إنفاذ القانون إلى زيادة تركيزها على الجماعات السلفية في ولاية كيرلا، بحسب الصحيفة