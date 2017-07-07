2017-07-07 - 11:33 م

مرآة البحرين: حمل عدنان بو مطيع، مستشار التحرير بصحيفة "النبأ" المملوكة لتنظيم الإخوان المسلمين في البحرين وأستاذ الإعلام السياسي بجامعة البحرين، حمل على الجيوش الإلكترونية التي تسعى لتأزيم العلاقات بين الدول الخليجية، لافتاً إلى أن "غالبية هذه الحسابات هي خارج منطقتنا".

وقال في مقال بالصحيفة (5 يوليو/ تموز 2017) تحت عنوان "الحرب الإلكترونية على الخليج": "في أزمتنا الخليجية الراهنة برزت ظاهرة الجيوش الوهمية التي تريد تأزيم العلاقات، مستترة وراء أسماء قبائل وأسر خليجية، وتحاول قدر الإمكان نبش العداوات وتأليب الحكومات ضد بعضها بعضاً ومشاغبة الشعوب بالذكريات المريرة القديمة. كما ظهرت حسابات غبية تظن أن واجبها الوطني هو السب والتشهير والبذاءة".

وأضاف بو مطيع العضو في جمعية "المنبر" الإسلامي "بقليل من البحث نجد أن غالبية هذه الحسابات هي خارج منطقتنا، وتتلمظ لتستعر الأزمة لتكون حرباً مدمرة لا سمح الله".

وتابع "خليجنا العربي بات مستهدفاً، والقوى الظلامية الخارجية تتحين، ومعها أقلام الارتزاق الجشعة الداخلية، الاستفادة من إدامة الأزمة لإنهاك الخليج حكومات وشعوباً"، وفق تعبيره.