الإخواني البحريني محمد خالد يقول إنه لم يمنع من إلقاء كلمة بجامع سبيكة ويتوعد مروج الإشاعة بشكواه للنيابة

2017-07-07 - 11:41 م

مرآة البحرين: نفى النائب السابق محمد خالد، القيادي في جمعية "الإصلاح" الفرع الدعوي الممثل لتنظيم الإخوان المسلمين في البحرين، نفى أن يكون قد منع من إلقاء كلمة في جامع سبيكة الأنصاري بمدينة عيسى جنوبي العاصمة المنامة.

وقال في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" (7 يوليو/ تموز 2017): "يتداول عبر الواتساب خبر كاذب مضحك نشره متصهين البحرين مفاده أنني مُنعت من إلقاء كلمة في جامع سبيكة الأنصاري، وهي قصة مختلقة لم تحدث أصلا". وأضاف "ردا على الإشاعة المضحكة المنتشرة عني في الواتساب .. حسبي الله على من ألّفها ونشرها"، على حد تعبيره.

يتداول عبر الواتساب خبر كاذب (مضحك) نشره متصيهن #البحرين مفاده أنني مُنعت من القاء كلمة في جامع سبيكة الانصاري،وهي قصة مختلقة لم تحدث أصلا 😂 — محمد خالد بوعمار (@boammar) July 7, 2017

وألمح خالد إلى رفع دعوى إلى النيابة "من أمِن العقوبة أساء الأدب وهذا ما جعل متصهين البحرين يأخذ راحته بالقذف والتشهير بأعراض الناس ولكن أملنا في الله ثم بالنيابة ثم بالمحكمة".

وأضاف " ثقتنا بالله ثم بعدالة النيابة العامة برئاسة سعادة د. علي البوعينين ثم بعدالة قضاتنا الكرام في البحرين بإحقاق الحق وإسكات صوت الباطل قريبا".

وتابع "لن ننجر إلى مستنقعاتهم الآسنة لأن تربيتنا في المساجد بين راكع وساجد وتتلمذنا على يد علماء البحرين الذين علمونا أخلاق نبينا"، على حد تعبيره.