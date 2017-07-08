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جماعة سلفية في البحرين تطالب بتحويل مسجد للطائفة الشيعية إلى منطقة أمنية
مسجد ومقام إبراهيم الأشتر
2017-07-08 - 12:07 ص
مرآة البحرين: طالبت جمعية الأصالة السلفية في البحرين بتحويل مقام شيعي إلى منطقة أمنية، في أحدث انتهاك للحقوق الدينية للشيعة الذين يشكون من الاضطهاد الطائفي.
واستنكرت الأصالة زيارة رئيس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن العصفور إلى مقام إبراهيم بن مالك الأشتر (توفي 690 للميلاد ودفن في جزيرة بمنطقة عسكر جنوب البلاد).
ويتبارك الشيعة بالمقام حيث كانوا يسكنون في مناطق قريبة منه لرعايته قبل أن يهجروها قبل نحو 200 عام.
وقالت الأصالة "الأفضل تحويل الجزيرة إلى منطقة أمنية لخفر السواحل وعدم تركها مهجورة هكذا".
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