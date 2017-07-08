التلفزيون العراقي: قوات الأمن تتوقع السيطرة الكاملة على الموصل خلال ساعات

2017-07-08 - 12:15 م

مرآة البحرين (رويترز): قال التلفزيون العراقي يوم السبت إن قوات الأمن العراقية تتوقع استعادة السيطرة الكاملة على مدينة الموصل خلال ساعات لأنه لم يتبق سوى أمتار قليلة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال التلفزيون نقلا عن مراسليه الذين يعملون وسط قوات الأمن التي تحارب التنظيم المتشدد في المدينة القديمة بالموصل "هي معركة الأمتار الأخيرة.. ونعلن النصر النهائي".

وذكر التلفزيون نقلا عن متحدث باسم الجيش أن خطوط دفاعات التنظيم تنهار.