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الخارجية البريطانية: نراقب إغلاق "الوسط" ولدينا مخاوف نرفعها إلى حكومة البحرين
2017-07-08 - 4:02 م
مرآة البحرين: قال وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية، أليستير بيرت، إن بلاده تراقب عن كثب إغلاق صحيفة الوسط، الصحيفة المستقلة الوحيدة في البحرين.
وكان بيرت يرد على سؤال وجه له من قبل توم بريك، النائب الليبرالي ونائب رئيس البرلمان البريطاني، بشأن ما إذا كانت حكومته قد ناقشت قرار تعليق صحيفة "الوسط" البحرينية إلى أجل غير مسمى. وقد علق بيرت على ذلك "أوقفت وزارة الداخلية البحرينية الوسط في يونيو / حزيران. ونحن نراقب الحالة عن كثب. حيث لدينا مخاوف نرفعها على مستوى مناسب مع حكومة البحرين".
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