الإخواني محمد خالد: تلقيت دعوة من نجل ملك البحرين لحضور قران أخيه

2017-07-08 - 4:15 م

مرآة البحرين: قال النائب السابق الشيخ محمد خالد، القيادي في جمعية "الإصلاح" الفرع الدعوي الممثل لجماعة الإخوان المسلمين في البحرين، إنه تلقى دعوة من نجل ملك البحرين لحضور زواج أخيه.

وكتب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر (8 يوليو/ تموز 2017)": "تشرفت باستلام دعوة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله لحضور زواج أخيه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظه الله، جعله زواجاً مباركاً".