نجل الملك خالد بن حمد يتزوج الثانية من ابنة رئيس الحرس الوطني

2017-07-08 - 4:40 م

مرآة البحرين: يعقد نجل ملك البحرين خالد بن حمد آل خليفة قرانه الثاني مساء السبت (8 يوليو/ تموز 2017) في قصر الوادي بالرفاع جنوبي البحرين.

ومن المقرر عقد قرانه على إحدى قريباته وهي ابنة رئيس الحرس الوطني، محمد بن عيسى آل خليفة. وهذا هو الزواج الثاني له منذ زواجه الأول العام 2011 من ابنة ملك المملكة العربية السعودية الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الأميرة سحاب والتي أنجبت منه طفلين فيصل (2012) وعبدالله (2015).

وتلقى وجهاء وكبار الشخصيات دعوات لحضور حفل الاستقبال المقرر إقامته في قصر الوادي مساء اليوم.