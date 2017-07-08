» أخبار
نجل الملك خالد بن حمد يتزوج الثانية من ابنة رئيس الحرس الوطني
2017-07-08 - 4:40 م
مرآة البحرين: يعقد نجل ملك البحرين خالد بن حمد آل خليفة قرانه الثاني مساء السبت (8 يوليو/ تموز 2017) في قصر الوادي بالرفاع جنوبي البحرين.
ومن المقرر عقد قرانه على إحدى قريباته وهي ابنة رئيس الحرس الوطني، محمد بن عيسى آل خليفة. وهذا هو الزواج الثاني له منذ زواجه الأول العام 2011 من ابنة ملك المملكة العربية السعودية الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الأميرة سحاب والتي أنجبت منه طفلين فيصل (2012) وعبدالله (2015).
وتلقى وجهاء وكبار الشخصيات دعوات لحضور حفل الاستقبال المقرر إقامته في قصر الوادي مساء اليوم.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-07-08البحرين: "مالية النواب" توافق على رفع سقف الدين العام إلى 13 مليار
- 2017-07-08تعديلات الحكومة على الموازنة: ارتفاع العجز من مليار و336 مليونا إلى مليار و341 مليونا
- 2017-07-08"مالية النواب" تتوافق على تمرير الميزانية
- 2017-07-08"الأوقاف الجعفرية" تستنكر قيام مدير العلاقات العامة في مجلس النواب البحريني بازدراء الشيعة
- 2017-07-08الإخواني محمد خالد: تلقيت دعوة من نجل ملك البحرين لحضور قران أخيه
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus