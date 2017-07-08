"مالية النواب" تتوافق على تمرير الميزانية
2017-07-08 - 6:36 م
مرآة البحرين: توافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني علي تمرير مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 - 2018.
قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد قراطة إن اللجنة توافقت على تمرير مشروع قانون الميزانية، مبيناً أن "اللجنة ستعقد آخر اجتماع مع وزير المالية الأحد، قبل التوصية بتمريرها".
وأضاف، بحسب صحيفة "الوطن"، أن من "أبرز ما توافقت عليه اللجنة، استمرار العلاوات إيجار السكن والغلاء والإعاقة والمتقاعدين، بذات المعايير السابقة، إلى جانب خفض دعم طيران الخليج من 50 مليون دينار لكل عام إلى 30 مليون لكل عام، إضافة إلى مساهمة شركة ممتلكات القابضة بـ100 ملايين لكل عام، وأخيراً تأجيل السحب من احتياطي الأجيال".
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية عقدت اجتماعاً السبت لاستكمال مناقشة مشروع قانون الميزانية.
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