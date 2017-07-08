تعديلات الحكومة على الموازنة: ارتفاع العجز من مليار و336 مليونا إلى مليار و341 مليونا

2017-07-08 - 6:44 م

مرآة البحرين: كشفت التعديلات الحكومية بمشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 - 2018 زيادة العجز في الموازنة من مليار و336 مليونا و6 آلاف دينار بالسنة المالية 2017 إلى مليار و341 مليونا و434 ألف دينار أيّ بزيادة 5 ملايين و428 ألف دينار.

كما ارتفع العجز بالسنة المالية 2018 من مليار و240 مليونا و384 ألف دينار إلى مليار و315 ألفا و579 دينار أي بزيادة 75 مليون و195 ألف دينار.

وتضمنت التعديلات الحكومية، وفقاً لصحيفة "البلاد" المملوكة لنجل رئيس الوزراء البحريني، زيادة مصروفات مجلس النواب من 9.7 ملايين دينار في 2017 إلى 10.1 مليونا أي بزيادة 395 ألفا، ومن 9.7 ملايين في 2018 إلى 10.8 مليونا أي بزيادة مليون دينار.

وشملت التعديلات اعتماد مصروفات مجلس الشورى برفعه من 8.7 ملايين دينار في 2017 إلى 9.3 ملايين بزيادة 627 ألفا، ومن 8.7 ملايين في 2018 إلى 9.7 ملايين بزيادة مليون دينار.

وتوافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني علي تمرير مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 - 2018.

قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد قراطة إن اللجنة توافقت على تمرير مشروع قانون الميزانية، مبيناً أن "اللجنة ستعقد آخر اجتماع مع وزير المالية الأحد، قبل التوصية بتمريرها".