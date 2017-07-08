2017-07-08 - 8:56 م

مرآة البحرين: وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني بالأغلبية في اجتماع لها السبت (8 يوليو/ تموز 2017) على رفع سقف الدين العام إلى 13 مليار دينار.

وقال رئيس اللجنة عبد الرحمن بو علي، بحسب صحيفة "الأيام"، بأنه "نظراً لأن الدين العام ارتفع من 1.335 مليون دينار لسنة 2007 إلى 8.866 مليون دينار لسنة 2016 بنسبة 74% من الناتج المحلي الإجمالي، لذا وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالأغلبية في اجتماع لها اليوم على رفع سقف الدين العام إلى 13 مليار دينار".