صيادون يعتصمون احتجاجًا على حظر صيد الروبيان

2017-07-08 - 11:22 م

مرآة البحرين: اعتصم عدد من البحارة والصيادين المحترفين أمام وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني بالبديع من أجل توفير البديل المناسب لهم وذلك بعد قرار حظر صيد الروبيان لمدة 6 أشهر.

ونقلت صحيفة محلية عن أحد البحارة قوله إنهم باتوا من غير عمل طوال هذه الفترة، وقد تضررت مصالحهم المعيشية وأرزاق عوائلهم وأولادهم، وعجزوا عن تسديد ديونهم في البنوك والمحلات التجارية وكذلك رسوم هيئة سوق العمل الشهرية ورواتب العمال وإقاماتهم، إضافة إلى رسوم التجديد السنوي للعمال، مشيرين إلى أن هذا الوضع قد كبدهم خسائر كبيرة.

وأشار الصيادون إلى أن تصريح مجلس الوزراء أكد على توفير بدائل للصيادين لعدم تضرر القطاع ومن فيه، مشيرين إلى أن الجهات المعنية لم تبلغهم بتلك البدائل حتى الآن.

وفي السياق ذاته، أفاد أمين سر جمعية الصيادين البحرينيين عبدالأمير المغني في تصريح سابق أن أكثر من 400 طراد مخالف يقوم باختراق الحظر القانوني لصيد الروبيان وهذا ما يجعل حظر الصيد غير ذي فائدة في ظل عدم التطبيق الفعلي للحظر.