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الائتلاف الدولي للمدافعات عن حقوق الإنسان يدعو البحرين إلى الإفراج الفوري عن ابتسام الصايغ
2017-07-08 - 11:26 م
مرآة البحرين (خاص): دعا الائتلاف الدولي للمدافعات عن حقوق الإنسان البحرين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطة ابتسام الصايغ، وإلى وقف الاضطهاد والترهيب والتهديدات التي تم تعريضها لها.
وأعرب الائتلاف في بيان على موقعه على الإنترنت عن قلقه العميق بشأن صحة الصايغ وسلامتها، وبشأن الاضطهاد المتواصل والترهيب والعنف اللذين تعرضت لهم على يد السلطات البحرينية، الأمر الذي يشكل انتهاكًا مباشرًا لالتزام البلاد بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا الائتلاف كذلك السّلطات البحرينية إلى وقف الاضطهاد والترهيب والعنف والتّهديدات ضد عائلة الصايغ، وإلى إنهاء حملة القمع التي شنتها على كل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
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