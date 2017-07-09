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مسؤول قطري يتمنى أن لا تقوم البحرين باعتقال الإخوان المسلمين
نائب رئيس الوزراء القطري السابق
2017-07-09 - 11:17 ص
مرآة البحرين: تمنى مسؤول قطري ألا تقدم البحرين على اعتقال أعضاء حركة الإخوان المسلمين وإغلاق صحيفتهم، وذلك على خلفية إدانتهم إلى الهجمة التي يتعرض لها التنظيم.
وردا على تهديدات وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة بمعاقبة التنظيم قال نائب رئيس وزراء قطر السابق، وزير الطاقة عبدالرحمن بن حمد العطية "الإخوان موجودون في البحرين ولديهم جريدة النبأ التي ردت على وزير الخارجية وانتقدت موقفه".
وتابع "أرجو ألا يتعرضوا للسجون وألا يتم إغلاق هذه الجريدة، ولا ننسى أن هذه الحركة وقفت مع حكومة البحرين ضد ما حصل من جهات أخرى خلال الاضطرابات الأخيرة في البحرين".
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