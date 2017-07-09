الشورى يقر مرسوماً بوقف المزايا التقاعدية عن المسقطة جنسيتهم ويرفعه للملك للمصادقة عليه

2017-07-09 - 7:42 م

مرآة البحرين: وافق مجلس الشورى الأحد (9 يوليو/ تموز 2017) على مرسوم بقانون بوقف المزايا التقاعدية عن المسقطة جنسيتهم ورفعه للملك للمصادقة عليه.

ويقضي المرسوم بوقف مستحقات التقاعد عن الشخص الذي فقد الجنسية البحرينية أو أسقطت عنه أو سحبت منه، أو في حالة قيامه بالتجنس بجنسية دولة أجنبية دون أخذ إذن من وزير الداخلية أو دون أخذ إذن الجهات المختصة في قوة دفاع البحرين فيما يتعلق بالعسكريين والمدنيين المنتهية خدماتهم من قوة دفاع البحرين.

وقال المجلس إن المرسوم يهدف لسدّ الفراغ التشريعي بعد صدور عدد من المراسيم والأحكام القضائية بإسقاط الجنسية البحرينية، إلى جانب ثبوت قيام عدد من الأشخاص سواء من المتقاعدين العسكريين أو المدنيين بالتجنس بجنسية دول أجنبية، وإقامتهم فعلا في تلك الدول الأجنبية وخضوعهم لقوانينها مما لا يبرر استمرارهم في الاستفادة من أنظمة التكافل الاجتماعي في البحرين.