الكهرباء والماء تنفي رفع التعرفة وتقول إن الكلفة مطبوعة خلف الفواتير

2017-07-09 - 7:58 م

مرآة البحرين: نفت هيئة الكهرباء والماء الأحد (9 يوليو/ تموز 2017) رفع تعرفة الكهرباء والماء للمستخدمين البحرينيين من فئة (حساب واحد)، مشيرة إلى أن التعرفة مطبوعة خلف فواتبر الكهرباء والماء منذ سنوات.

وقالت عبر حسابها على انستقرام "تود الهيئة أن توضح لجميع مشتركيها بأن تعرفة استهلاك الكهرباء و الماء لفئة بحريني حساب واحد لم يطالها اي تغيير و انما هي بحسب ما نص عليه القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، حيث ان تعرفة الكهرباء والماء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشتركين البحرينين لحساب واحد ما زالت كما هي و لم تتغير".

وذكرت أن ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي كان ردا لمجلس النواب الموقر أثناء مناقشة الميزانية العامة للدولة لكلفة إنتاج و نقل و توزيع وحدتي الكهرباء و الماء و ليس تعرفة استهلاك خدمتي الكهرباء والماء من قبل المشتركين كما أن كلفة وتعرفة الكهرباء والماء مطبوعة خلف فاتورة الكهرباء و الماء منذ عدة سنوات.