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بدء التسجيل للبعثات الدراسية الثلاثاء
وزارة التربية والتعليم
2017-07-09 - 9:26 م
مرآة البحرين: أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل للبعثات الدراسية اعتبارا من الثلاثاء (11 يوليو/ تموز 2017)، عبر موقع الوزارة الإلكتروني أو موقع الحكومة الإلكترونية.
وقال وزير التربية ماجد النعيمي إن خطة البعثات "ركّزت على تغطية احتياجات الوزارة، وذلك سعيا منها لبحرنة الوظائف في مدارسها، إضافة إلى التخصصات الأخرى التي تحدد في إطار الحاجة الفعلية للمؤسسات والهيئات الحكومية والمصارف والشركات الكبرى".
وتتعرض الوزارة كل عام للانتقاد بسبب ممارستها التمييز في توزيع البعثات، فمنذ العام 2011 والمتفوقون الشيعة يشكون من حرمانهم من الحصول على الرغبات التعليمية الأولى ويت منحهم بعثات ومنح في تخصصات غير مرغوبة.
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