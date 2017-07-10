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"التشريعية" توافق على قانون الأسرة الموحد.. وجلسة استثنائية للبرلمان لإقراره الأسبوع المقبل
2017-07-10 - 5:07 م
مرآة البحرين: وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني على قانون الأسرة الذي أحالته الحكومة إلى المجلس مؤخراً.
وصوتت اللجنة الاثنين (10 يوليو/ تموز 2017) في الاجتماع الذي ترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي لصالح المشروع، حيث لم تقم بإجراء أي تعديل على مشروع القانون بعد أن أجازته اللجنة الشرعية المشكّلة من الملك.
وأحالت اللجنة المشروع بقانون إلى هيئة المكتب، حيث من المزمع عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب نهاية الأسبوع الجاري لتمرير القانون.
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