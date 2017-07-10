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رايتس ووتش: الحكم ضد نبيل رجب شهادة على طبيعة الإجراءات القضائية المزيّفة
نبيل رجب
2017-07-10 - 8:23 م
مرآة البحرين (خاص): دانت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين (10 يوليو/ تموز 2017) الحكم بسجن الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب سنتين مع النفاذ.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش إن "الحكم الصادر عن محكمة بحرينيّة اليوم ضد نبيل رجب، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي، بالسجن لمدة سنتين بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، ليس سوى شهادة على الطبيعة المزيّفة لهذا الإجراء القضائي البحريني.
وأضافت "إن عمل نبيل سيستمر لأجيال حتى يتشارك البحرينيون حقوق الإنسان ذاتها التي يتمتع بها الناس الأحرار في جميع أنحاء العالم".
.@HRW on cruel and absurd verdict against human rights hero @NABEELRAJAB pic.twitter.com/Tt473UE295— Sarah Leah Whitson (@sarahleah1) July 10, 2017
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