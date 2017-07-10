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إحالة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء على التقاعد بطلب منه وتعيين عبدالله البوعينين خلفا له
سالم الكواري
2017-07-10 - 10:21 م
مرآة البحرين: أحال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم محمد الكواري على التقاعد بطلب منه، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.
وأصدر حمد بن عيسى أمرا "بتعيين المستشار عبدالله بن حسن أحمد البوعينين رئيسًا لمحكمة التمييز بدرجة وزير بحكم المنصب، ونائبًا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء"
كما نص الأمر على تعيين المستشارة معصومة عبدالرسول عيسى وكيلًا بمحكمة التمييز.
أما الأمر الملكي الثاني فنص على تعيين المستشار نواف عبدالله عبدالعزيز حمزة رئيسًا لهيئة التشريع والإفتاء القانوني في درجة وكيل وزارة، والمستشار محمد أحمد علي مقبل نائبًا لرئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني في درجة وكيل وزارة مساعد.
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